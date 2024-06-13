رد المقاومة على مقترح وقف النار واختبار الأميركي والإسرائيلي

العالم – مع الحدث

ماذا يعني كلام بلينكن من الدوحة أنه يمكن التعامل مع بعض التعديلات ولا يمكن ذلك مع البعض الآخر وسنعمل على وقف النار على الأسس التي قررها مجلس الأمن ودول العالم ومقترح الصفقة لبايدن هو نفسه الذي قبلته حماس في السادس من مايو/أيار؟

كيف يفهم كلام سوليفان أنه انتهى وقت الجدل وحان الوقت لوقف إطلاق النار ومعظم تعديلات حماس مشتقة من اتفاقات سابقة؟

ما حقيقة أن نتنياهو أكد التزامه بالصفقة المعروضة كما أوضح بلينكن مع أنه لم يصرح حتى الآن بذلك؟

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث" من بيروت عضو القيادة السياسية لحركة حماس بسام خلف، ومن القدس الخبير بشؤون الإسرائيلية د.حسين الديك.

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