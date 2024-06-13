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المرشح بورمحمدي : هكذا التقيت مع صدام

الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

استعرض مرشح الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14 مصطفى بورمحمدي، في برنامج "مع الجماهير" التلفزيوني المباشر، استعرض ذكريات لقائه مع طاغية العراق صدام، باعتباره ألد أعداء الشعب الإيراني وقال، تفاوضت ولكن بقوة؛ يمكن التفاوض مع اكبر اعداء لإيران  ولكن بقوة واقتدار. 

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