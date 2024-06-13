الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري يزور موقع استشهاد قادة النصر + فيديو

الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

زار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري والوفد المرافق له موقع استشهاد قادة النصر الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، وذلك فور وصوله إلى العراق في زيارة رسمية.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية بالانابة علي باقري صباح اليوم الخميس الى العاصمة العراقية بغداد على راس وفد في زيارة تستمر يومين، وذلك لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق، فانه سيتم خلال الزيارة التركيز على توسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وستتناول محادثات باقري في العراق، المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين ومواجهة التحديات والتهديدات الامنية وكذلك امن المنطقة والتشاور بشان القضايا الاقليمية والدولية.

وتاتي الزيارة بينما كان مقررا ان يقوم الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي بزيارة الى العراق يوم 28 ايار/مايو تستمر ثلاثة ايام.

المزید من الصور

باقري يزور موقع استشهاد قادة النصر + فيديو

روابط ذات صلة

باقري الى بغداد لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين

باقري يؤكد ضرورة اتخاذ البلدان الاسلامية اجراء فعليا لوقف جرائم الصهاينة

باقري كني: اجريت محادثة هاتفية صريحة وتطلعية مع بوريل