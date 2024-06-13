باقري يزور موقع استشهاد قادة النصر + فيديو

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية بالانابة علي باقري صباح اليوم الخميس الى العاصمة العراقية بغداد على راس وفد في زيارة تستمر يومين، وذلك لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق، فانه سيتم خلال الزيارة التركيز على توسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وستتناول محادثات باقري في العراق، المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين ومواجهة التحديات والتهديدات الامنية وكذلك امن المنطقة والتشاور بشان القضايا الاقليمية والدولية.

وتاتي الزيارة بينما كان مقررا ان يقوم الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي بزيارة الى العراق يوم 28 ايار/مايو تستمر ثلاثة ايام.