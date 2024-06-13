باقري يلتقي وزير الخارجية العراقي

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ووصل وزير الخارجية بالانابة علي باقري صباح اليوم الخميس الى العاصمة العراقية بغداد على راس وفد في زيارة تستمر يومين، وذلك لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال باقري في بغداد مساعد وزير الخارجية العراقي محمد حسين بحر العلوم وسفير واعضاء سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد.

وبعد وصوله الى بغداد، حضر بمعية مساعد وزير خارجية العراق إلى نصب ذكرى شهداء قادة النصر، ليقراء سورة الفاتحة ويقدم باقة زهور تكريما للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وسيزور يوم الجمعة، اربيل والسليمانية ليلتقي مسؤولي كردستان العراق.