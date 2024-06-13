مراسلنا: الاحتلال يواصل عمليات الهدم في الضفة لتعزيز الاستيطان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل أحمد الحلايقة أن أحداثا كثيرة سجلت في عموم الضفة الغربية خلال الساعات الماضية كان أبرزها الاقتحام لمدينة جنين شمال الضفة الغربية حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، دار خلاله تبادل لإطلاق النار ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن جرافات الاحتلال أيضا قامت بعمليات تجريف بالمخيم في سياسة يتبعها الاحتلال منذ فترة طويلة لتخريب البنية التحتية والشوارع لإعاقة حركة المواطنين.

وأشار إلى أن المشهد في جنوب الضفة الغربية لم يختلف كثيرا عن الشمال حيث أن جرافات الاحتلال وبمساندة كبيرة من قوات الاحتلال قامت باقتحام منطقة أم قصى التي تقع في البادية جنوب الخليل، وقامت بهدم أحد المنازل المأهولة الذي كان يضم 11 فردا منهم من الذوي الاحتياجات الخاصة، بحجة البناء دون ترخيص ووقوعه في مناطق تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو.

وقال: جرافات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل وأضحى من يسكنونه في العراء وليس لهم بدائل حيث تم نصب خيمة لتؤوي هؤلاء الأفراد الذين لا حول لهم ولا قوة.

وأشار مراسلنا أن مسلسل الهدم في مثل هذه المناطق النائية جنوب الخليل مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر، حيث أنه جيش الاحتلال يقوم تقريبا كل يوم بهدم المساكن.

وأوضح أن هذه القوة وبعد أن انتهت من عملية الهدم قامت باستقدام جرارات وصادرت العديد من المركبات الفلسطينية التي وصلت إلى المكان لمساندة الأهالي، وانتقلت بعدها إلى شرق الخليل وتحديدا خربة البيرين وقامت بعملية تصوير لمنشآت فلسطينية في المكان تمهيدا لهدمها.

ولفت إلى أن هذه المنطقة أي منطقة الجنوب هي فلسطينية بامتياز، وتمتد على عشرات آلاف الدونمات تصل من الخليل حتى بئر السبع، ويسعى الاحتلال جاهدا منذ سنوات طويلة بتعزيز الاستيطان فيها وتوسيع رقعته أكثر على حساب المواطنين الفلسطينيين، كما يحاول جاهدا أيضا أن ينهي الوجود الفلسطيني، على الرغم من حالة الثبات والتشبث لدى الفلسطينيين بالتشبث بأرضهم.

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