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رفح.. هجمات مکثفة اسرائيلية علی منطقة المواصي

الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

صعد الاحتلال الاسرائيلي من هجماته المختلفة علی منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان الاليات العسكرية الاسرائيلية تقدمت نحو منطقة دواب العلم في غرب المواصي.

وأكد ان المنطقة تشهد كثافة نارية كبيرة من قبل الدبابات الاسرائيلية واطلاق نار من طائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية وقصف من قبل الزوارق الحربية علی كل من يتواجد علی شاطئ بحر مدينة رفح.

وأشار مراسل العالم الی ان جيش الاحتلال الاسرائيلي هدد انه سيقوم بعملية عسكرية محدودة في منطقة مواصي رفح وتحديداً منطقة دواب العلم وطلب من الناس والمؤسسات الدولية اخلاء المنطقة.

وأوضح مراسل العالم ان هجمات الاحتلال الاسرائيلي، طالت ايضاً مخيم الشابورة الذي قامت الاليات العسكرية بالتقدم نحوه ودمرت مربعات سكنية كاملة فيه وقامت باطلاق النار علی كل من يتحرك في هذا المخيم.

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