القوات المسلحة اليمنية: سفينة TUTOR معرضة للغرق + فيديو

العالم – خاص بالعالم

اليمن يخط اسمه من ذهب في تاريخ المقاومة.. حيث تمضي القوات المسلحة اليمنية بعرقلة الملاحة البحرية المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على الاستهدافات الأميركية والبريطانية للمدن اليمنية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع و في بيان مقتضب تحدث عن استهداف سفينة الشحن "توتور" في البحر الأحمر بزورق مسير.

وصرح العميد يحيى سريع في بيانه بالقول: "نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (TUTOR) في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله. وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة."

سريع حذر كل الشركات من مغبة التعامل مع الكيان الإسرائيلي والوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مشددا على الاستمرار بالعمليات العسكرية انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن.

من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لصنعاء، إضافة إلى تدمير مسيرة أطلقتها القوة اليمنية صوب البحر الأحمر، في حين لم ترد أي أخبار من صنعاء حول هذا الاستهداف.

أما الطيران الأميركي والبريطاني فقد استهدف المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة غربي اليمن، حيث إذاعة المحافظة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

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