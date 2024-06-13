القيادة المركزية الأمريكية: القوات اليمنية تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن

العالم - الأميرکيتان

وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه أن "جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين كروز مضادين للسفن في خليج عدن، وأصاب كلا الصاروخين سفينة الشحن "فيربينا"، وهي سفينة شحن مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا... وأبلغت سفينة "فيربينا" عن وقوع أضرار ونشوب حريق على متنها، وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة أثناء الهجوم".

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تم إجلاء البحار الجريح بواسطة طائرة أمريكية.

وكانت قد أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، في وقت سابق اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.

وتقدر "أمبري" أن السفينة تتوافق مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح اكد قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بأن الحركة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".

وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".

وأضاف أن "القوات اليمنية نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوة".