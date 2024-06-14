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سعي سوليفان وبلينكن لإنقاذ مقترح بايدن بلا ضمانات

الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ تأكيد سوليفان وبلينكن على امكان سد الفجوات للتوصل الى اتفاق في غزة بحسب خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن.

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تأكيد حماس بأنها تعاملت بايجابية والتعديلات التي طلبتها ليست كبيرة بغياب الرد الاسرائيلي وهجوم نتنياهو على رفح؟ هل فقدت الادارة الاميركية دور الوسيط واظهرت عجزها عن الضغط على الاسرائيلي لتحميل حماس وحدها المسؤولية؟ لماذا تتهرب واشنطن من اعطاء الضمانات المكتوبة من أجل توقيع حماس على المقترح الممرحل؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديةهات بيروت تطرق الى سعى واشنطن لانقاذ المقترح الاسرائيلي بشأن انهاء العدوان على غزة دون تقديم ضمانات لحرمة المقاومة الاسلامية حماس,

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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