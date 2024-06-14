استشهاد 3 فلسطينيات وطفل بقصف للاحتلال على مدينة غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات استشهدن نتيجة قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما استشهد طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على منطقة جنوب شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وغارة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 252 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت موقعا وسط مدينة رفح.

واستشهد طفل وأصيب 5 آخرون جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم البريج جنوبي مدينة غزة.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية ووقف إطلاق النار ضروري.

وأكدت أن نحو 95 % من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر، مشددة على أننا بحاجة لفتح المزيد من المعابر ولنظام أكثر فعالية لتنقل المساعدات.