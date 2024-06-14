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استشهاد مواطنتين لبنانيتين بقصف للاحتلال على منطقة في قضاء صور

استشهاد مواطنتين لبنانيتين بقصف للاحتلال على منطقة في قضاء صور
الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهدت مواطنتان لبنانيتان، وأصيب آخرون بغارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا ودير قاون النهر في قضاء صور.

العالم - لبنان

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ طيران الاحتلال "شنّ غارة استهدفت منزلاً في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور ..

من جهتها، أوضحت "المنار"، ان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارةً على مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، ما اوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدف مبنى من طابقين في جناتا قضاء صور، وهرعت سيارات الاسعاف للمكان فور سماع دوي الغارة.

واعلنت مصادر صحفية عن حصيلة شبه نهائية لضحايا الغارة فجر اليوم الجمعة، مؤكدة استشهاد امراتين مدنيتين اضافة الى 19 جريحاً توزعوا على ثلاث مستشفيات في منطقة صور، جراء الغارة الاسرائيلية التي ألحقت دمارا كبيرا في المبنى.

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