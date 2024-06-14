منذ فجر الخميس.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويحاصر مخيمها

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "شبكة فلسطين الاخبارية"، أعلن جيش الاحتلال مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة، واعتدى على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وسط مداهمة لعدد من المنازل، وتدمير لمركبات المواطنين وبسطات الخضار والفواكة وأسوار منازل.

وواصل الاحتلال أعمال التجريف الواسعة في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، وسوق الخضار في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات من طائرة مسيرة، واعتقلت الشابين أمير محمد أبو حجاب، وأحمد عتابة في جبل أبو ظهير، واعتقلت المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم، عقب اقتحام مدينة جنين.