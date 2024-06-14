مفوض الـ'اونروا': العدوان سلب أطفال غزة طفولتهم

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أمس الخميس، أن “الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله. كثير منهم قتلوا، وكثير منهم أصيبوا، وكثير منهم سيظلون مشوهين مدى الحياة”.

وتابع أن “الذين نجوا يعانون من صدمة عميقة. تم تدمير مدارسهم وفقدوا سنة دراسية كاملة، دون تعليم أو لعب”، مشيرا إلى أنه “دون وقف لإطلاق النار سيصبح لدينا جيل ضائع”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.