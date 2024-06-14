قائد الثورة الاسلامية: يجب أن تتواصل البراءة هذا العام

العالم-ايران

وأعلن الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية" Khamenei.ir " أنه سيقرأ وينشر النص الكامل لنداء الإمام الخامنئي المهم إلى حجاج بيت الله الحرام،يوم السّبت 15/06/2024من قبل رئيس بعثة الحج لجمهورية إيران الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالفتاح نواب، في مراسم البراءة من المشركين التي ستقام في صحراء عرفة.

وذكر هذا الموقع مقاطع من نداء قائد الثورة الإسلامية الى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة ايام الحج الابراهيمي وأضاف :

في ما يلي ثلاثة مقاطع من نداء قائد الثورة الإسلاميّة بمناسبة حلول مراسم الحج للعام 1445 ه.ق:

- متى ما جرى النظر بعين التدبر إلى اجتماع الحج العظيم ومناسكه المفصلة، يبث رباطة الجأش في المسلم، ويمنحه الطمأنينة، وينشر الرعب والرهبة في العدو والمبغض.

- أيها الإخوة والأخوات الحجيج، إنكم تقفون الآن في ساحة التدرب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة. فلتدنوا فكركم وعملكم من معارف الحج أكثر فأكثر، ولتعودوا إلى دياركم بهذه الهوية المصقولة والممزوجة بالمفاهيم السامية؛ هذه هي الهدية القيمة والحقيقية لرحلة حجكم

- يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس.

یذکر أنه يوجه قائد الثورة الاسلامية منذ عام 1989 ولحد الان سنويا، رسالة بمناسبة الحج، متوجها فيها الى الحجاج ويبين فيها نقاطا حول مكانة الحج وواجبات المسلمين ازاء قضايا المجتمعات الاسلامية.