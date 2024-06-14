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بالفيديو.. آلة القتل الاسرائيلية تواصل عدوانها على قطاع غزة

الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان حدة استهدافات قوات الاحتلال الاسرائيلي للمحافظة الوسطى تراجعت خلال الساعات الماضية، وقللت التوغل وتراجعت الاليات عند السلك الشائك في الحدود الشرقية بالمحافظة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه بالمقابل تزايدت الاستهدافات في منطقة البريج ومدينة رفح بالمحافظة الجنوبية، حيث شهدت قصف عنيف وشرس من قبل الاليات والمدفعية المتواجدة المتوغلة بالمنطقة.

واضاف ان طائرات الاحتلال قصفت منزل لعائلة فلسطينية في مدينة البريج ما ادى الى ارتقاء شهيد واصابة اخرين.

وبين ان مدينة رفح شهدت الليلة الماضية اعادة انتشار لقوات الاحتلال وانسحاب تكتيكي من بعض الاماكن، لكن اليوم عادت هذه الاليات الى اماكن متفرقة وسط انتشار اوسع في مدينة رفح. واشار الى وقع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال.

المزيد بالفيديو المرفق..

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