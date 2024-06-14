اعتقالات للاحتلال بمخيم قلنديا ومحافظة الخليل ومدينة قلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة، شابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الشاب بلال أحمد مطير عقب دهم منزله واستجواب قاطنيه.

كما افادت (وفا) ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة ايضا، مواطنين من محافظة الخليل، حيث أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت المواطن أحمد شاهر مسالمة، كما اقتحمت بلدة يطا جنوبا واعتقلت المواطن أحمد عوض، عقب دهم وتفتيش منزله ومنازل إخوانه والعبثت بمحتوياتها.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين من المدينة المذكورة، حيث نقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين غسان جبريل، وماهر داوود، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، في مدينة قلقيلية.