باقري كني يلتقي رئيس وزراء كردستان العراق

العالم-ايران

وقال علي باقري خلال موتمر صحفي مع مسرور بارزاني : علاقاتنا مع كردستان العراق اخوية وتاريخية وتخدم استقرار المنطقة.

وأكد باقري على أهمية تعزيز العلاقات مع كردستان العراق على كافة المستويات لاسيما في المجال الاقتصادي.

واضاف باقري : لن نسمح لاي طرف ان يعبث بعلاقاتنا الودية مع كردستان العراق.

وقال باقري أن القضية الاولى للامة الاسلامية حاليا هي القضية الفلسطينية، مضيفا اننا نعمل مع الدول الاسلامية لوقف المجازر الصهيونية في غزة.

ووصل باقري كني إلى أربيل صباح اليوم وكان في استقباله وزير داخلية کردستان العراق "ريبر أحمد" والتقي في أول اجتماع له في أربيل ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني".

ووصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".