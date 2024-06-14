بالفيديو.. الاعلام العبري يصوب سهامه تجاه نتنياهو بسبب غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان كاتب اسرائيلي توقع هذا الامر حيث قال انه سنشهد تنصل اسرائيلي وتهرب امريكي،مضيفا ان حركة حماس وضعتهم في الزاوية وانهم اصبحوا مضطرين لقبول ما تطرحة حركة حماس لانه الخيار الوحيد لاعادة الاسرى الاسرائيليين.

وبين ان الاعلام العبري يعلم ان حركة حماس ابدت مرونة كبيرة، وان الحكومة الاسرائيلية لا تريد ان توقف الحرب، فبعد مغادرة بيني غانتس لحكومة الحرب قال الوزيران سموتريش وبني غفير ان الحرب لن تتوقف. لانهم اعتبروا بيني غانتس وغادي آيزنكوت العقبة في استمرار الحرب على قطاع غزة.

واوضح ان المشكلة لا تكمن في حركة حماس لكنها تكمن في اتجاهين الاولى هي حكومة نتنياهو كونه لا يريد الوصول الى صفقة بل استمرار الحرب لانه مستفيد بالبقاء خاصة ان استطلاعات الراي تقول حال حدوث انتخابات فان بنيامين نتنياهو لن يظل رئيسا للحكومة ومن حوله سيسقطون.

واضاف ان الاتجاه الاخر هو الولايات المتحدة التي هي من طرحت المبادرة وجاءت بها وفاوضت الوسطاء وحماس بشكل غير مباشر وكيان الاحتلال ثم عندما جاء وقت الحقيقة لم تستطع ان تجبر نتنياهو على القبول بهذه المبادرة.