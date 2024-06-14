استشهاد طفل بسبب المجاعة في قطاع غزة والحصيلة ترتفع لـ40

العالم - فلسطين

وقالت المصادر وفق وكالة وفا إن طفلا توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، مع شـح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

ونقلا عن مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، فقد تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفلا في قطاع غزة، وكارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق الكيان الإسرائيلي للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، ما يعيد “شبح المجاعة” إلى الواجهة من جديد، وفقًا لمسؤولين محليين ومنظمات دولية.

وحذر مسؤولو إغاثة وخبراء صحة، من \مجاعة في قطاع غزة خلال أيار/ مايو الجاري، ما لم ترفع "إسرائيل" القيود عن المساعدات ويتوقف العدوان وتعود الخدمات الحيوية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأول، من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون إلى “مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



