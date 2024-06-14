قائد المنطقة الشمالية بجيش الإحتلال يصرح عن أعظم إنجاز لحزب الله ..ماهو؟

العالم – خاص بالعالم

عمليات المقاومة ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال تواصلت صعودا وتواصل معها اندلاع الحرائق وانتقادات إعلامه ومستوطنيه وحتى مسؤوليه.



فبعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنتي كريات ‌‏شمونة وكفارسولد في إصبع الجليل ما أدى لوقوع أضرار كبيرة وردا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏إستشهاد وإصابة مدنيين إستهدفت المقاومة مبان ‌‏يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنتي المطلة وزعيت واصابوها إصابة مباشرة وأدت لسقوط اصابات بحسب اعتراف الاحتلال.

كذلك استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية انتشارات وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط حرش برعام وخلة ‌‏وردة وموقعي الرمثا والسماقة ومحيطهما في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة والتجهيزات والمنظومات التجسسية والفنية في مواقع المطلة وجل ‏الدير ومسكاف عام مما أدى لتدميرها وتحقيق إصابات مباشرة.



موقع 'نتسيف نت' العبري قال إنه بات وبشكل لا لبس فيه لا يوجد هدف في الشمال لا يستطيع حزب الله استهدافه وبنجاح معتبرا أن قدراته في المراقية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة على مستوى منظمة استخبارات غربية متقدمة.

وأشار الموقع الى أن المقاومة تعمي قدرات جيش الاحتلال الإنذارية و تلحق أضرارا كبيرة بأنظمتة الاستخباراتية والرادارية الكثيرة والمتنوعة مؤكدا أن الجمهور الإسرائيلي لا يعرف سوى القليل جدا من الحقيقة . موقع 'والاه' العبري.

من جانبه صرح أن جيش الاحتلال يخفي الإحصائيات عن جمهوره مشيرا الى إعلانه عن إطلاق حزب الله ست عشرة طائرة مفخخة فقط خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية بينما عددها الفعلي يقارب السبعين مسيرة.

وفيما أقر اللواء احتياط في جيش الاحتلال 'يفتاح رون طال' أن حزب الله أنشأ منطقة أمنية ومهجورة داخل الأراضي المحتلة أعلن الآلاف من سكان المستوطنات الشمالية الذين تم إجلاؤهم عن تنفيذهم أعمالا احتجاجية بدءا من مساء السبت وأنهم سيغلقون مدخل القدس معتبرين أنه بعد ثمانية أشهر من الانتظار سينادون بفقدان الكيان للشمال وأنهم لن يكونوا الحزام الأمني.

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