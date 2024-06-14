تظاهرات حاشدة باليمن تنديدا بالعدوان الاسرائيلي مطالبة بتحركات لنصرة فلسطين

العالم – خاص بالعالم

فهنا في صنعاء وعدة محافظات اخرى استنكرت الحشود ما يتعرض له قطاع غزة من جرائم إسرائيلية وحرب إبادة جماعية وحصار خانق وسط صمت دولي وتخاذل عربي وإسلامي، مطالبين بتحركات عملية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته..

وقال عبد الاله حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن: الموقف اليمني يعبر عن ارادة الشعب وارادة القيادة بالوقوف مع المظلومين اين ما كانو فما بالك اذا كان هؤلاء المظلومين من العرب والمسلمين؟".

المواقف المناوئة للسياسات الأمريكية الداعمة للعدوان على غزة تصدرت شعارات هذه التظاهرات الحاشدة التي أدانت كذلك استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على المدن اليمنية، كما حيّا الحشود فيها العمليات العسكرية المتصاعدة للجيش اليمني، وباركوا نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح أمريكا و"إسرائيل".

وقال طه الحاضري أمين عام رابطة علماء اليمن:" ان هذا الانتصار يعتبر منجزا استراتيجيا لثورة الـ 21 من سبتمبر واسقاطا للأيادي الخفية التي افشلت الدولة وجعلتها على ما هي عليه".

التظاهرات التي عمّت إلى جانب صنعاء محافظات أخرى مثل تعز وصعدة والحديدة وذمار وحجه وغيرهم حيّت العمليات البطولية لجبهات الإسناد للمقاومة في حزب الله والعراق، وكذلك الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومجاهديه، وتوحد فصائله في مواجهة كيان الاحتلال.

الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، هو ما يؤكد عليه جموع اليمنيين خلال هذه التظاهرات التي تأتي امتداداً لموقف اليمن المساند لغزة.. موقف تقول هذه الحشود إنه لن يتغير مهما كان حجم التضحيات.

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