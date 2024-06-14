الإحتلال يغلق أبواب البلدة القديمة بوجه المصلين لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

يمنعون من الدخول للصلاة بالمسجد الاقصى المبارك ويتعرضون للضرب أنهم المرابطون المقدسيون الذين جائوا سيرا على الاقدام من مسافات بعيده رغم أشعة الشمس الحارقة ونشر عشرات الحواجز وذلك بقرار من ما يعرف وزير الامن المتطرف بن غفير.

مئات من الجنود تنتشر على كافة ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك وأغلاق عدد منها بوجه المصلين وفرض اجراءات مشددة لتقيد دخولهم تحت ذريعة الاوضاع الامنية التي تتحدث مؤخرا عن وصول انذارات ساخنة لوقوع عمليات فردية فلسطينية داخل مدينة القدس المحتلة.



وقال بلال محفوظ وهو محامي قانوني: تكثيف الوصول الى المسجد الاقصى المبارك سواء في يوم عرفة أو في أول ايام العيد أو خلال أيام العيد وفي الفتره القادمة".



يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة المحاصر قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين للمسجد الاقصى المبارك والسماح فقط لمن هم فوق الاربعين والخمسين عام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...