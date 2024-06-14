باقري كني يلتقي الرئيس العراقي السابق

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة إلى مدینة السلیمانیة في كردستان العراق في اليوم الثاني من زیارته إلى العراق، وكان في استقباله نائب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق "قباد طالباني".

والتقی "باقري كني"، الرئيس العراقي السابق "برهم صالح" خلال زيارته إلى هذه المدینة.

وزار "باقري كني"، قبر الرئيس العراقي الأسبق "جلال طالباني" بعد وصوله إلى السلیمانیة، وقام بوضع اكليل من الزهور على قبره وقرأ الفاتحة علی روحه.

یذکر أنه اجتمع "علي باقري كني" مع رئيس وزراء منطقة كردستان العراق "مسرور بارزاني" ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" في أربيل بالعراق.

ووصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".