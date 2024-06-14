القسام توجه رسالة للمستوطنين عن توابيت الاسرى.. ماذا جاء فيها؟

العالم - فلسطين

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أسراه في قطاع غزة خلال عملياته العشوائية، وقصفه الهمجي، حيث نشرت كتائب القسّام، قبل أيام، فيديو بعنوان: "حكومتكم تقتل عدداً من أسراكم، من أجل إنقاذ أسرى آخرين".

وخاطبت "القسّام" عبر الفيديو المستوطنين الإسرائيليين، موجّهةً إليهم رسالةً أعلنت فيها أنّ الجيش الإسرائيلي قتل 3 من أسراهم في مخيم النصيرات، مقابل استعادته الأسرى الأربعة السبت، من المكان نفسه.

وكشفت كتائب القسّام أنّ أحد الأسرى القتلى الثلاثة يحمل الجنسية الأميركية.

واختتمت كتائب القسّام الفيديو برسالة إلى المستوطنين جاء فيها: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا"، مجدّدةً تحذيرها من أنّ وقت الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ينفد.

يُذكر أنّ ما نشرته كتائب القسّام جاء بعدما أعلن المتحدّث باسمها، أبو عبيدة، السبت، أنّ أول من تضرّر في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في النصيرات هم أسراه.

وشدّد على أنّ الاحتلال تمكّن، عبر ارتكابه مجازر مروّعة، من استعادة بعض أسراه، "لكنّه، قتل بعضهم في أثناء ذلك"، محذراً من أنّ العملية "ستشكّل خطراً كبيراً على الأسرى (المتبقين)، وسيكون لها أثر سلبي في ظروفهم وحياتهم".

وسبق ذلك إعلان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أربعة من أسراه في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم قُتلوا في خان يونس، ويجري التحقيق في ظروف مقتلهم.

وأكد "منتدى عائلات الأسرى" أنّ "قتلهم في الأَسر هو وصمة عار"، مشيراً إلى أن مقتلهم هم نتيجة عواقب تأخير الصفقات السابقة، التي كان يمكن التوصّل إليها.