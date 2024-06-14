وزير النفط: عملية تطوير العلاقات بين إيران وروسيا ستستمر

العالم - ايران

واستعرض جواد أوجي اليوم الجمعة نتائج زيارته الى روسيا بعد إجراء المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي "الكسندر نوفاك" والمساعد الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي "إيغور ليفيتين".

وأضاف وزير النفط: تحدثنا في لقاء مع رئيسي الجانب الروسي الحالي والقادم للجنة الاقتصادية المشتركة مع إيران ومساعد الرئيس الروسي،عن ازالة التحديات في المشاريع المشتركة وتم إبرام اتفاقيات وقرارات جديدة، خاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

واستطرد قائلا: خلال هذا الاجتماع، أجرینا محادثات بشأن استثمار الشركات الروسية في حقول النفط الجديدة في إيران وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية ونقل التكنولوجيا.

وأعلن أن ولاية نائب رئيس الوزراء الروسي کرئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك مع إيران "الكسندر نوفاك"ستنتهي الأسبوع المقبل وسيتولى وزير الطاقة الروسي مسؤولية الجانب الروسي في هذه اللجنة.

وأردف قائلا: في اللقاء مع هؤلاء المسؤولين الروس، أكدنا أن قائد الثورة الإسلامیة هو الذي يحدد القضايا الاستراتيجية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي حكومة ستتولى زمام الأمور بعد الانتخابات الرئاسية ستتبع نفس العملية.

وأعرب عن تقديره لتعاطف الجانب الروسي في استشهاد الرئيس الايراني وأكد أن عملية تطوير العلاقات الثنائية ستستمر.

کما أعرب عن تقديره لجهود "الكسندر نوفاك"الذي كان رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأعلن استعداد إيران لمواصلة التعاون مع وزير الطاقة الروسي الذي تم تقديمه كرئيس جديد للجانب الروسي في هذه اللجنة.

حجم التجارة بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتفع بنسبة 48 بالمئة

من جانبه قال "الكسندر نوفاك" في هذا اللقاء : أن حجم التجارة بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتفع بنسبة 48 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: بحسب إحصائيات الربع الأول من عام 2024 ، ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى إيران بنسبة 77بالمئة وسجل حجم واردات هذه البلاد من إيران نموا بنسبة 13بالمئة.