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المواجهة على الجبهة اللبنانية واحتمالات توسعها

السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها النوعية المكثفة على المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل.

العالممع الحدث

وتأتي هذه العمليات ردا على اغتيال الشهيد القائد أبوطالب وردعا لاعتداءاته التي طالت أول أمس منزلا في بلدة جناتا في جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد امراتين وجرح عشرين بينهم نساء وأطفال.

هذا فيما عاد العدو لنغمة التهديد والوعيد بالحرب على لبنان مع توصية جيش الاحتلال القيادة السياسية في الكيان بوقف الحرب على غزة في أقرب وقت والتوجه للهجوم على لبنان.

فإلى أين ستصل المواجهة العسكرية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي؟

ما الاحتمالات في ظل التصاعد في عمليات المقاومة والاعتداءات الإسرائيلية؟

هل تخرج الجبهة اللبنانية عن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 8 أكتوبر؟

وما طبيعة التحرك الأميركي الفرنسي لخفض التوتر على حدود لبنان؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي حيدر، ومن الجليل الباحث بالشؤون الإسرائيلية إليف صباغ.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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