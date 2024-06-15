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ديفيد هيرست ينتقد الغطاء الذي توفره امريكا لكيان الاحتلال

ديفيد هيرست ينتقد الغطاء الذي توفره امريكا لكيان الاحتلال
السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

انتقد الكاتب الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست الدعم الكامل والغطاء الذي توفره امريكا ووزير خارجيتها، أنتوني بلينكن لكيان الاحتلال، رغم تعنته في الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مقابل مرونة عالية أبدتها حماس في هذا الشأن.

العالم-الاميركيتان

وقال هيرست الذي يترأس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، إن سلوك أنتوني بلينكن على مدى ثمانية شهور مضت من الحرب في غزة شكل حالة نادرة من الإجماع أنه لا يمكن الوثوق به، ذلك أن قدرته على قلب الحقائق رأساً على عقب أثار استغراب حتى أكثر المتشككين من أصحاب الخبرات، وهي شكوى يتردد صداها في أرجاء المنطقة من الدوحة إلى عمان، وفي القاهرة وأنقرة مروراً بتل أبيب.

وأضاف في مقال له بالموقع، أن بلينكن يفشل الصفقة المقترحة، بقلبه للحقيقة، وتوفيره غطاء للرفض الإسرائيلي، بل ويتسبب في سحب واشنطن أكثر فأكثر، عبر التورط العسكري المباشر، إلى أعماق المستنقع الإقليمي الذي تسبب في إيجاده بنيامين نتنياهو.

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