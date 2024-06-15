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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسيّر

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسيّر
السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الجمعة، استهدافها ميناء حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

العالم - العراق

وفي بيان لها، أكدت استمرارها "في دك معاقل الأعداء"، مشيرةً إلى أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت المقاومة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، استهدافها قاعدة "رامات ديفيد" الجوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير.

بدورها، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، أنها استهدفت بالطيران المسّير قاعدة جوية للتجسس والمراقبة في الجولان المحتل.

وتأتي هذه العمليات في إطار عمل الجبهات الإسنادية الداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لتضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط باتجاه وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات.

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