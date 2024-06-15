تكريم شهداء طوفان الاقصی من المخيمات الفلسطينية في سوريا

العالم - مراسلون



وقال مسؤول حرکة الجهاد الاسلامي أبومجاهد لقناة العالم:"فصائل المقاومة الفلسطينية وحرکة الجهاد الاسلامي يکرمون الشهداء الذين سقطوا في عملية طوفان الاقصی من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا، هذا تأکيد بأن الشعب الفلسطيني موحد وايضاً الشعب الفلسطيني يؤکد بأنه يقف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، هؤلاء الشهداء الذين کان لهم باع طويل بقصف المستوطنات الاسرائيلية ومشارکة حزب الله في معرکة طوفان الاقصی، هذه المعرکة التي رفعت رأس الأمة العربية والامة الاسلامية".

المشاركون اكدوا على ان النصر قريب، مع تكامل كل جبهات محور المقاومة، وان التضحيات الكبيرة التي قُدمت على درب القدس، ستمهد الدرب نحو التحرير الكامل وهزيمة المحتل.

وقال ممثل حزب الله حسن حب الله لقناة العالم:"حزب الله طبيعي ان يکون حاضراً، هو حاضر في الميدان وحاضر مع فلسطين وحاضر مع شعب فلسطين وتجده في أي مواقع من المواقع المتقدمة لهذه الأمة لأنه يعتبر ان الطريق والخيار الوحيد هو مقاومة هذا الاحتلال والانتصار عليه وتحرير الاوطان وان شاء الله تکلل بالنجاح الکامل والدائم ان شاء الله تعالی".

لم ينفصل ابناء المخيمات الفلسطينية في سوريا، عما يجري في غزة، وشارك العديد منهم مؤخراً عند الحدود الشماليه لفلسطين، وارتقى عدد منهم شهداء في جنوبي لبنان، وهم اهل للتكريم.

لم يتوارث الفلسطينيون الاسماء والکنية فقط بل توارثوا حب الارض والجهاد والنضال من أجل تحريرها جيلاً بعد جيل.