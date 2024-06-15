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ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر عرفات لأداء "الركن الأعظم"

ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر عرفات لأداء
السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

بدأ أكثر من 1,5 مليون حاج بالتوجه، صباح السبت، إلى مشعر عرفات في مكة المكرمة لأداء "الركن الأعظم" في الحج (الوقوف على جبل عرفات)، بعدما اكتمل وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

العالم-السعودية

وقضى "ضيوف الرحمن" يوم التروية في مشعر منى الذي باتوا فيه ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر عرفات في التاسع من ذي الحجة، وذلك في واحد من أضخم التجمعات البشرية.

ويتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، مما يطرح تحديات خصوصا للمسنين من الحجاج خلال هذ اليوم الطويل.

وبدأ موسم الحج، الجمعة، في مكة المكرمة وضواحيها في غرب السعودية، مع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى مشعر منى في ظل الحر الشديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إنه "تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة من الأمراض المرتبطة بالحر خلال العام الماضي أثناء الحج، بما في ذلك 10 في المئة من ضربات الشمس"، وهي أخطر أشكالها.

ويتأثر موسم الحج بشكل متزايد بالتغير المناخي، حسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0,4 درجة مئوية في كل عقد.

وشارك في عام 2023 أكثر من 1,8 مليون شخص، جاء نحو 90 في المئة منهم من خارج المملكة، معظمهم من الدول الآسيوية والعالم العربي.

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