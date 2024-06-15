إعتداءات للمستوطنين على مساكن وبساتين الزيتون في الأغوار وأريحا وبيت لحم+فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر وبشأن آخر التطورات في الضفة الغربية أشارت مراسلة قناة العالم الزميلة راية عروق إلى قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحامات عديدة في عموم الضفة الغربية، مواصلا الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين.

وبينت أنه و في جنين اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى بلدتي كفردان وبرقين، حيث حدثت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، وأوضحت أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش وتحقيق ميداني مع المواطنين كما اعتقلت والد أحد المطلوبين من مجموعة كفردان التابعة لكتيبة جنين سرايا القدس.

وأشارت أن الاحتلال الاسرائيلي يركز في الآونة الاخيرة من عملياته العسكرية في بلدة كفردان خصوصا في الشهرين الأخيرين بعدما أعلنت مجموعة من المقاومين عن تشكيلها، مضيفة أنه وقبل عدة أيام كان هناك اغتيال لعدد من المقاومين في أحد المنازل في بلدة كفردان.

وأضافت أنه وفي بلدة برقين جرت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيل، جرى فيها تفجير للعبوات.

وبينت أنه وفي قرية رمانة غرب جنين كان هناك أيضا اقتحاما من قبل الجيش الاحتلال الاسرائيلي وإصابات بالاختناق بعد ان أطلق جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع، ونوهت إلى أنه و في عدد كبير من القرى والبلدات في محافظة جنين شهدت اقتحامات عديدة.

وقالت: في رام الله أيضا كان هناك اقتحام كبير وواسع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث اقتحمت آليات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله واعتقلت أحد المواطنين الغزيين الموجودين داخل هذا المخيم، كما اقتحمت عددا من أحياء المدينة واعتقلت مواطنا آخر من منطقة حي المصايف.. واندلعت مواجهات في مخيم الجلزون وفي المدينة أيضا وأصيب عدد كبير من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت أنه وفي الأغوار الشمالية اعتدى عدد من المستوطنين على مساكن المواطنين، كما كان اعتداء آخر من المستوطنين في منطقة أريحا وتحديدا في تجمع عرب المليحات، كما اعتدا مستوطنون على 70 دونما من الأراضي المزروعة بالزيتون في منطقة حوسان غرب بيت لحم.

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