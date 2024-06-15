مستشفی ايرانية مجهزة تخدم الحجاج في عرفات

العالم - خاص بالعالم

وسيصلّي ضيوف الرحمن في عرفات الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وسيتوجهون بعد غروب شمس اليوم إلى مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم هناك ويجمعون حصى الجمرات.

وسيعود الحجاج في صبيحة العاشر من ذي الحجة، إلى منى لرمي جمْرة العقبة الكبرى، ثمّ يحلقون رؤوسهم أو يقصّرون، كما سيذبحون الهدي إيذاناً بالتحلل الأصغر، وفي النهاية يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.

وقد قامت جمعية الهلال الأحمر الايرانية باقامة مستشفی ميداني في عرفات.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية بيرحسين کوليوند:"لقد قمنا بإحداث مستشفی ميداني في عرفات يشمل عدة أقسام مخصصة للرجال والنساء وعيادات تخصصية مع وجود أطباء أخصائيين بالاضافة الی وجود مختبر وصيدلية وقسم للتصوير بالرنين المغناطيسي ولدينا مرافق ممثلة في منطقة منی واخری متنقلة في المشعر الحرام".

وأکد کوليوند:"لقد وظفنا کافة طاقاتنا لخدمة الحجاج وبما يضمن سلامتهم وصحتهم".