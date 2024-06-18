"قنبلة موقوتة".. علاج 8663 جنديا إسرائيليا بمراكز إعادة التأهيل 

العالم – خاص بالعالم

ففي هذا السياق اعلن الكنيست ان وزارة الدفاع قدمت إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية عن وصول ثمانية الاف وستمئة و ثلاثة و ستين جنديا إسرائيليا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني.

وكان من بين الإصابات الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة اثنين و اربعين بالمئة ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21% اضافة الى اصابات اخرى بنسب متفاوتة، كما ان 35%من الجرحى الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل يعانون من أذى نفسي.

ويطالب البرلمانيون الاسرائيليون من بينهم ميكي ليفي رئيس اللجنة وعضو الكنيست حكومة تل ابيب بالاعتناء بالجنود الذين ارسلتهم الى المعركة وعدم تخلي عنهم بمجرد ان يضعوا سلاحهم، ووصف الجنود المصابون بالامراض النفسية بسبب الميدان بالقنبلة الموقوتة.

هذا ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عن منظمة “نفغاشيم” الإسرائيلية أن اكثر من عشرة آلاف الجنود الإسرائيليين يعودون من قطاع غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وطلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية، كما كشفت صحيفة “هآرتس” أن عشرة ضباط وجنود من جيش الاحتلال انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

وقد سُجلت الحصيلة الأسوأ للجيش الإسرائيلي في يوم واحد خلال النصف الأول من يونيو/حزيران يوم الجاري بعد مقتل ثمانية عسكريين في تفجير استهدف ناقلة جند في مدينة رفح بقطاع غزة.



ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر فقد قتل662 جنديا إسرائيليا وأصيب حوالي3900 منذ بداية الحرب على غزة.

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