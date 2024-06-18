العالم – خاص بالعالم

إعلام الاحتلال أكد أن القدرة التي يعرضها حزب الله أصابت رجال الجيش والأمن في الكيان بالدهشة معتبرة أن الاستخبارات العسكرية التابعة لحزب الله تبين أنها تعرف كل شيء عن الجيش الاسرائيلي في شمال البلاد.

وفيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله نشر مشاهد جوية لسفن الصواريخ ساعر أربعة وخمسة التابعة لسلاح البحر.

بالإضافة إلى أماكن حساسة أخرى أعربت عن صدمتها من تمكن مسيرة القاومة من تصوير ميناء من الجو ومن دون أدنى إزعاج وعودتها سالمة ..

وعلق المراسل العسكري للقناة الأربع عشرة العبرية بالقول إن حزب الله نشر وثائق غير عادية من عمق الأراضي المحتلة وعرض الأهداف الإسرائيلية وحتى من ميناء حيفا والقاعدة البحرية معتبرا أن القدرة التي أظهرها الحزب تركت فجوة واسعة بين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين

وهدهد بحسب خبراء عسكريين مسيرة كهربائية بلا بصمة حرارية أو صوتية لديها القدرة أن تحمل مجموعة متنوعة من الكاميرات وصوتها منخفض وسرعتها القصوى تبلغ سبعين كيلومترا في الساعة وبإمكانها التحليق لأكثر من ساعة.

وقبيل وبعى نشر فيديو ما رجع به الهدهد استهدفت المقاومة ‌‌‌‏الإسلامية ‏بمسيرة انقضاضية دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين وأصابتها إصابة مباشرة.

كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الإنقضاضية على ‏مربض مدفعية تابع للكتيبة 411 (تابعة للواء النار 288) في نافه زيف مستهدفة نقاط تجمع ‏ضباط الاحتلال ‏وجنوده، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة إضافة إلى اندلاع حرائق في الموقع.‏



وأفاد إعلام عن سقوط إصابات واندلاع حريق كبير قرب كابري بالجليل الغربي وكذلك في الجليل الأعلى اثر اطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان

وكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن وزارة الحرب الإسرائيلية خصصت مئات الملايين من الشواكل من أجل اختراع وتطوير حل ضد الطائرات بدون طيار التي يطلقها حزب الله والتي تسببت بأضرار كبيرة ووقوع قتلى.

لكنها أشارت الى أن النظام الأمني الإسرائيلي يؤكد أنه لن يكون هناك في أي حال صد محكم لما وصفته بتسلل طائرات وصواريخ المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...