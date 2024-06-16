شاهد.. حدث أمني خطير ضد جيش الإحتلال يكشفه الإعلام العبري

العالم – خاص بالعالم

وبحسب إعترافات جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية قتل15 ضابطا وجنديا على الاقل خلال المعارك في عدة مناطق في قطاع غزة ابرزها رفح.

وأكد الإعلام العبري وقوع حدث أمني خطير ضد جيش الاحتلال، حيث تم استدراج قوة عسكرية الى مبنى وتفجيره، ما أدى لمقتل جندي واحد على الاقل، واصابة اخرين كانوا فيه وانهيار المبنى عليهم.



مواجهات عنيفة اندلعت شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

فيما رصدت الكاميرات الاعلامية مشاهد لسحب قوة كبيرة من جيش الاحتلال، تضم جرافات لمدرعة من طراز نمر التي تعرضت للتفجير من قبل كتائب القسام خلال المعارك في رفح، مما أدى لمقتل طاقمها.

واكد اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن ما يجري في رفح عار، حيث ان الجيش لا يقاتل حماس بشكل فعلي بل المقاتلون يفخخون الطرقات والجيش يقتل فيها.

واضاف ان الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

عمليات المقاومة تأتي ردا على مجازر الاحتلال المستمرة ضد المدنيين، ففي اول ايام عيد الاضحى ارتكب جيش الاحتلال 3 مجازر راح ضحيتها 41 شهيدا واكثر من 100 جريح.

وقالت وزارة الصحة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وتعمد جيش الاحتلال تدمير البنى التحتية الاساسية للقطاع لزيادة معاناة المدنيين فيه.

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