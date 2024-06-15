سويسرا تستضيف قمة دولية من أجل بحث أسس للسلام بين كييف وموسكو 

العالم – خاص بالعالم

سويسرا استضافت أول قمة للسلام في اوكرانيا بمشاركة مسؤولين من نحو تسعين دولة، وذلك لوضع أسس مبكرة لمسار يؤدي الى السلام نهاية الأمر ويشمل روسيا، كما أعلنت سويسرا.



لكن العدد الكبير للمشاركين في القمة لا يعني أنها تحظى بالزخم المطلوب الذي تحتاجه لوضع أسس قوية واتخاذ خطوات جدية في اتجاه إنهاء الحرب.

والسبب الأول يعود إلى استبعاد روسيا من القمة وعدم دعوتها رغم أن القمة معنية بالحرب الدائرة بين كييف وموسكو. يضاف لذلك غياب الصين التي فضلت التمسك بموقفها الداعم لروسيا، إلى جانب حصر تمثيل عدد من الدول بمستويات وزرائ الخارجية كما فعلت السعودية وتركيا.



مواضيع قمة سويسرا الأساسية هي الأمن الغذائي والسلامة النووية والمساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى. فيما تحضر مواضيع أخرى بأبعاد سياسية لاسيما تعهد واشنطن والدول الغربية بتقديم دعم لكييف بقمية خمسين مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

فيما أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي شاركت في القمة بتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار وخمسمئة مليون دولار

ما سيخرج من القمة، سيصطدم بموقف روسي قوي. فإضافة إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة مضيعة للوقت وخدعة لتشتيت انتباه الآخرين، تأتي الشروط التي وضعها بوتين من أجل التوصل إلى السلام، في استباق لقمة سويسرا.

شروط تستند إلى سيطرة واضحة في الميدان تميل لصالح موسكو. سيطرة بنى عليها بوتين للتحذير من أن شروط موسكو ستتغير في المستقبل وقد تصبح أكثر تشددا، ما يضع قمة سويسرا على المحك، حتى من قبل أن تنطلق.

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