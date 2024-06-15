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شاهد.. ضيوف الرحمن يستذكرون جرائم الإحتلال الإسرائيلي في غزة

السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

الحج من أكبر المؤتمرات الاسلامية على الاطلاق في العالم، العبادة مفيدة لكل حاج بذاته، أما في التشريع والسياسية، فمسؤولية كل حاج أن يحمل هموم المؤتمرين الى بلاده، ويعمل على معالجته بالعمل، وأكبر هم اسلامي اليوم، هو هم فلسطين والفلسطينيين المطروحين على المذبح الاسرائيلي تحت انظار مجتمع دولي أعمى وابكم وأصم.

العالم خاص بالعالم

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ... هو النداء الذي جاء في سورة الحج ليدعو النبيُ ابراهيم عليه السلام الناسَ ليشهدوا منافع لهم في هذا المنسك ويكونوا حنفاء لله غير مشركين به..اهداف عبادية وسياسية خص الله بها هذه الفريضة لاهميتها كمؤتمر اسلامي دولي منفصل عن الانظمة واالحكومات.

وقال عبدالفتاح نواب- ممثل قائد الثورة الإسلامية لشؤون الحج:"من احدى الدروس التي استلهمناها من رسالة سيدنا ابراهيم عليه السلام هي البرائة من الذين يعبدون غير الله تعالى حتى نرى أنه تبرأ من اقاربه".

موسم الحج هو حالة عبادية مقترنة بواجبات عملية تنفيذية اجرائية، على رأسه خدمة عيال الله كما ورد في الاحاديث والسنة.. كما أكد عليه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ،بالقول إن البراءة في موسم الحج هذا العام أكثر بروزا من أيّ زمن مضى،و أنّ الحج هذا العام هو حج البراءة.

قضية البرائة هذا العام هي أبرز من أي وقت مضى ففجائع غزة المنقطعة النظير في تاريخنا المعاصر،وعنجهية الكيان الصهيوني عديم الرحمة و هو مظهر القسوة و العتوّ والآيل إلى الزوال بالتاكيد،لم تدع مجالا للتهاون و الممالاة لدى إي فرد أو حزب أو حكومة أو فرقة مسلمة.

نحو مليوني مسلم، أتوا من اصقاع الارض لاداء فريضة الحج على بعد مسافة قصيرة من فلسطين يسمعون اصوات الوجع الفلسطيني، وأنين الابادة وصراخ المجازر بهم، بماذا سيجيبون الله يوم القيامة عما قدموه لهم.. فالعبادة ليست استشعارية عن بعد، بل عمل واداء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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