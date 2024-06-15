حزب الله يكرث معادلة ردع جديدة امام الاحتلال

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الباحث السياسي، وسام اسماعيل ان حزب الله استطاع ان يكرث في الوعي الاسرائيلي ان التفوق والردع والامن بات مفقودا، فالاعلام العبري يعترف بانه لا يستطيع التعامل مع جبهة لبنان كما يتعامل مع غزة، فالبعض يقترح سيناريو ان يخفف من حجم العمليات في قطاع غزة حتى الانتقال الى الشمال، ليرد عليهم اخرون ليقول ان القدرات في الشمال مختلفة ولا يمكن لذلك الجيش الذي يعاني في قطاع غزة ان يذهب ليحسم الامور في شمال فلسطين المحتلة.

واضاف اسماعيل ان حزب الله استطاع ان يكرث معادلة ردع مختلفة عما كان قبل 7 اكتوبر وهذه الهجمات رسالة ليس فقط للرد على الاغتيالات التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي وانما لافهام الاسرائيلي ان عليه التفكير جيدا قبل البدء بمغامرة في شمال فلسطين المحتلة لان الامور ستكون مختلفة.

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