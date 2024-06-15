وصول المواطن الايراني حميد نوري المعتقل في السويد الى طهران + فيديو

العالم - ايران

ولدى وصوله الى مطار مهر اباد بالعاصمة طهران قال حميد نوري: لدي رسالة قصيرة لزمرة لمنافقين. أين أنتم الان أيها البائسون؟ أنا حميد نوري وأنا في طهران ومع عائلتي في عيد الأضحى. قلتم بان الله ايضا لا يستطيع إطلاق سراح حميد نوري. لقد رأيتم بأنه يستطيع ذلك.

وكان امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب ابادي قد اعلن ان السلطات السويدية افرجت اليوم السبت عن المواطن الايراني حميد نوري الذي اعتقل بشكل غير قانوني وغير عادل عام 2019 .

واضاف ان هذا النجاح يعود لجهود زملائي في القضاء ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية، وخاصة الشهيد أمير عبد اللهيان.

وكانت وزراة الخارجية العمانية اصدرت بيانا جاء فيه انه تنفيذاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات الحكومتين الإيرانية والسويدية لحل مشاكل المواطنين المسجونين في هذين البلدين، أدت جهود الحكومة العمانية إلى اتفاق تبادل بين البلدين بلدان.

وبناء على ذلك، تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط اليوم السبت 15 يونيو، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.

واعتقل نوري بمطار أرلاندا في ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالمؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.

يشار الى ان المحكمة السويدية قامت باعتقال حميد نوري بمزاعم واهية صادرة عن اشخاص وزمرة ارهابية اقترفت على مدى عقود من الزمن، ابشع الاعمال الارهابية والمعادية للانسانية ضد الشعبين الايراني والعراقي.