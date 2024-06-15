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بالفيديو: عيد الأضحى في غزة .. أصوات صواريخ، حزن وألم ودون أضاحٍ

السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

يحُلّ عيد الأضحى على قطاع غزة هذا العام من دون أضاح، فحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي أتت على معظم المواشي، أما المتبقي منها فليس في متناول الناس.

العالم - فلسطين

منذ قرابة تسعة جيش الاحتلال يرتكب مجزرة تلو الأخرى في قطاع غزة، وأشلاء الأطفال تتناثر وصرخات الأمهات الثكلى تتعالى والمستشفيات تعج بالجرحى وجثامين الشهداء ملأت المقابر والمجاعة باتت تنهش بأجسام الأطفال شيئا فشيئا ولا حیاة لمن تنادي..

ومازال جيش الاحتلال يتفنن في قتل البشر والحجر في القطاع لا إدراجه على القائمة السوداء لقتل الاطفال في الأمم المتحدة نفع، ولا الإدانات والشجب من قبل الحكومات

فيا ترى من الذي يوقف سفاح العصر من القتل في غزة؟

وكيف يحل عيد الأضحى على الأمة الإسلامية وهناك دماء يسفكها الاحتلال في غزة؟

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