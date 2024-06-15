بالفيديو.. لبنان يعيد جيش الاحتلال للقرون الوسطى!

العالم - هاشتاغ

أحدث وجوه الفشل الإسرائيلي

تظهر المشاهد جنود الاحتلال وهم يقصفون الأراضي اللبنانية بالمنجنيق. السلاح الذي يعود إلى القرون الوسطى. استخدام هذا السلاح هو لإشعال الحرائق في الأراضي اللبنانية. السؤال هو لماذا لا تقصف الطائرات الإسرائيلية هذه المناطق وتشعل النيران فيها؟ الجواب هو ماذا لو كان الاحتلال خائف من مواجهة المقاومة اللبنانية؟.

طوفان الأقصى تغير فهم الشارع الغربي للقضية الفلسطينية

ومن أهم ما أنتجته عملية طوفان الأقصى تغير السردية والفهم لدى الشارع الغربي للقضية الفلسطينية. ناشطة أميركية تعترف بأن الشعب الأميركي تعرض لغسل دماغ طوال عقود بسبب ما كان الإعلام الأميركي يبثه في عقول الناس حول كيان الاحتلال وتشويه صورة الشعب الفلسطيني.

الرئيس الأميركي تائه أو ضائع

مرة جديدة يتوه الرئيس الأميركي ولا يعرف ماذا يفعل. خلال فعاليات قمة مجموعة السبع، تاه بايدن عن رؤساء الدول الآخرين وبدأ ينظر في اتجاه آخر إضافة إلى نومه خلال جلسة القادة الغربيين. والسؤال الذي يطرح نفسه مجددا.. كيف يمكن لبايدن أن يحكم الولايات المتحدة؟

قمة السبع الفاشلة

وبالحديث عن قمة السبع. الناشطون أعطوا هذه القمة توصيف الفاشلة. لماذا؟؟ لأن قادة الدول الذين شاركوا فيها يعاني كل منهم من أزمات ومشاكل داخلية كثيرة ولا يستطيع تسيير أعمال حكمه في الداخل. فكيف سيقرر السياسات التي تحدد مسار العلاقات الدولية

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