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سريع يكشف مصير السفن المستهدفة ويرسل للشعب الفلسطيني هدية العيد

سريع يكشف مصير السفن المستهدفة ويرسل للشعب الفلسطيني هدية العيد
السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن مصير السفن المستهدفة خلال ال72 ساعة الماضية في خليج عدن بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة هو الغرق.

العالم - اليمن

وأضاف سؤيع في بيان، أن سفينة (Verbena) تغرق في خليج عدن بعد استهدافها بعدد من الصواريخ، وأن سفينة(TUTOR) والتي تم استهدافها بزورق مسير وعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وهي معرضة للغرق خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "هذه العمليات تهديها قواتنا المسلحة اليمنية الى إخواننا المجاهدين في غزة الصمود والجهاد يحفظهم الله وإلى كل الأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك "وما النصر إلا من عند الله" إخوانكم المجاهدون في القوات المسلحة اليمنية.

وأكد المتحدث القوات المسلحة اليمنية القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، مالم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة.

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