أبو عبيدة: عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل "إسرائيل"

العالم-فلسطين

وأكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنه "لديهم المزيد".

وصرح أبو عبيدة بأن ضرباتهم الموجعة ستستمر في كل مكان يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي ولن يجد سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا.

وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.