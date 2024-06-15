ميلوني: "إسرائيل" وقعت في فخ حماس

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ورغم تأكيدها على ضرورة تذكر هجمات 7 أكتوبر، أفادت ميلوني بأنه "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الذي كان يهدف إلى عزلها ويبدو أنه نجح".

وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه يتعين العمل من أجل إحلال "السلام" (التسوية) في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة: "علينا الآن أن نعمل من أجل السلام.. وهو ما يعني الحوار.. يجب علينا أن نعمل من أجل السلام والاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون آمنة والعيش في سلام وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم حيث يمكنهم العيش في سلام.. هذه الطريقة الوحيدة لحل المشكلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على إيطاليا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، قالت ميلوني "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الرامي لعزلة تل أبيب".

وأردفت بالقول: "نحن نعمل من أجل أمن إسرائيل، هذا ما تفعله إيطاليا".