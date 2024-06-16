كاتب بريطاني يحذر أمريكا من اتخاذ 'دبلوماسية القطة الميتة'!

العالم - فلسطين

وقال الكاتب فيه إنه ليس من اليسير حمل الدبلوماسيين العاملين في منطقة الشرق الأوسط على الاتفاق على أي شيء. إلا أن سلوك رجل واحد على مدى ثمانية شهور مضت من الحرب في غزة شكل حالة نادرة من الإجماع بين مثل هذه المجموعة من الناس، مفاده أنه لا يمكن الوثوق بأنطوني بلينكن. وذلك أن قدرة وزير خارجية الولايات المتحدة على قلب الحقائق رأساً على عقب أثارت استغراب حتى أكثر المتشككين، وهي شكوى يتردد صداها في أرجاء المنطقة من الدوحة إلى عمان، وفي القاهرة وأنقرة مروراً بتل أبيب.

وأكد الكاتب أن بلينكن ينخرط حالياً فيما أطلق عليه أحد أسلافه، جايمس بيكر، عبارة “دبلوماسية القطة الميتة”.

وكتب تلميذ بيكر، أورون ديفيد ميلر، تغريدة عبر حسابه على “إكس” يقول فيها: “إن الغاية ليست الوصول إلى صفقة وإنما ضمان فشلها، فالقطة الميتة موجودة على عتبة باب الطرف الآخر”.

وعلق الكاتب أن “القطة الميتة، أو التي تعاني من سكرات الموت، في هذه اللحظة هي صفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتي ما زالت معطلة”.