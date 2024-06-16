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المغاربية..

الاستحقاق الرئاسي في تونس والجزائر وموريتانيا

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج المغاربية الضوء على الغضب الشعبي ضد التطبيع في المغرب، وسجال الحكومة الموحدة في ليبيا، وغموض موعد الانتخابات في تونس، وتنافس في رئاسيات موريتانيا والجزائر.

العالم – المغاربية

توسع رقعة الاحتجاجات لاسقاط التطبيع في المغرب وتنديد حقوقي باستمرار المتابعات والاعتقالات لمناهضين التطبيع.

توافق على التحضير لملتقى موسع بين مجلس النواب والاعلى في ليبيا وسط تنديد رئيس حكومة الوحدة.

تواصل الحمالات السياسية والدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا ومنافسون الغزواني يحذرون من تنظيم احادي للاقتراع.

غموض في شان موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس والمعارضة تطالب بضمانات لنزاهة الموعد الانتخابي.

انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر مع استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئاسة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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