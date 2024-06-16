الاستحقاق الرئاسي في تونس والجزائر وموريتانيا

العالم – المغاربية

توسع رقعة الاحتجاجات لاسقاط التطبيع في المغرب وتنديد حقوقي باستمرار المتابعات والاعتقالات لمناهضين التطبيع.

توافق على التحضير لملتقى موسع بين مجلس النواب والاعلى في ليبيا وسط تنديد رئيس حكومة الوحدة.

تواصل الحمالات السياسية والدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا ومنافسون الغزواني يحذرون من تنظيم احادي للاقتراع.

غموض في شان موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس والمعارضة تطالب بضمانات لنزاهة الموعد الانتخابي.

انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر مع استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئاسة.

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