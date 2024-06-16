شاهد.. الاحتلال يشن فجر عيد الأضحى حملة دهم واعتقالات في الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اقتحمت قوات الاحتلال في نابلس، قرية روجيب ومخيم بلاطة شرق نابلس، من حاجز بيت فوريك، وسط إطلاق كثيف للنار، وانتشار واسع داخل محيط المخيم.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسيم رواجبة في قرية روجيب عقب محاصرته.

شاهد: لحظة إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

ق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما في نابس.

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الريماوي بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي خويرة بعد الاعتداء على والديه في بلدة كفر نعمة في رام الله.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب قصي رياض خويرة، بعد الاعتداء على والديه وشقيقه وتحطيم محتويات منزله في بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي قلقيلية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حطمت نصبا تذكاريا للشهيدين علاء نزال وأنس قراقع خلال اقتحام حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تحطم نصبا تذكاريا للشهيدين علاء نزال وأنس قراقع خلال اقتحام حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة، مساكن المواطنين في منطقة الجوبية بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مساكن المواطنين في تجمع الجوبية بالأغوار الشمالية، واعتدت على السكان.

كما أفادت مصادر محلية بأن المواطن لؤي علي زهدي دراغمة، تعرض للإصابة نتيجة اعتداء المستعمرين، وتم نقله إلى مركز طوارئ عين البيضا لتلقي العلاج، علما أن المواطنين في هذه المنطقة تعرضوا لاعتداء سابق من المستعمرين قبل يومين.