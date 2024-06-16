مسؤول أمريكي يتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات مع حماس

العالم- فلسطين

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان لصحافيين على هامش قمة السلام بشأن أوكرانيا عندما سئل عن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يجعل حماس تطلق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل.

وأضاف سوليفان أنه تحدث بشكل مقتضب مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول جهود الوساطة وأنهما سيتحدثان مرة أخرى بشأن غزة يوم الأحد أثناء وجودهما في سويسرا لحضور مؤتمر أوكرانيا.

وفي حين أكد سوليفان، أن مسؤولين أميركيين تفحصوا رد حماس، عبر عن اعتقاده بأن "من المتوقع إجراء بعض التعديلات ويمكن التعامل معها، وبعضها لا يتوافق مع ما طرحه الرئيس بايدن وما أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع".

وعلى هذا الأساس، يعتقد المسؤولون الأميركيون، بحسب سوليفان، أنه لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق وأن الخطوة التالية ستكون أن يتحدث الوسطاء من قطر ومصر مع حماس و"يبحثوا ما يمكن العمل به وما لا يمكن العمل به فعلياً". ومضى قائلا: "نتوقع أن تكون هناك جولات من المفاوضات ذهاباً وإياباً بين الوسطاء وحماس. سنرى عند هذه النقطة إلى أين وصلنا. سنواصل التشاور مع الإسرائيليين، ونأمل أن نتمكن في وقت ما من الأسبوع المقبل من إبلاغكم بموقف نعتقد أن الأمور وصلت إليه وما نراه خطوة تالية لمحاولة إنهاء ذلك".

ومنذ إعلان حماس أنها سلمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، إلى الوسطاء في قطر ومصر، توالت التصريحات الإسرائيلية والفلسطينية بشأن تعديلات طرحتها الحركة على المقترح، خصوصاً مع تأكيدها في أكثر من مرّة حرصها على ضمان وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب شامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.