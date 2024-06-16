شوارع تل أبيب تمتلئ بالمطالبين بإسقاط حکومة نتنياهو

العالم - مراسلون

عشرات الالاف من الاسرائيلين ينزلون للشوارع بتل ابيب وحيفا والقدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل واستعادة المحتجزين والاسرى لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية فضل ضهبوب:"يتکلم الاسرائيلي بصراحة وبوضوح ان حکومتنا فاشلة وغيرقادرة علی حمايتنا أو تحقيق أهدافها وهذا يعني ان الحکومة وصلت الی نهايتها والان الصراع مابين هذه الحکومة وبين الجماهير الاسرائيلية لتغييرها أو اسقاطها".

اتساع رقعة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي الاسبوعية تأتي مع دعوات اطلقها عدة سياسين سابقين امثال ايهود براك واولمرت وزعيم المعارضة يائير لبيد باسقاط حكومة نتنياهو التي جلبت الفشل وقتلت أبناءنا وأضرت بالامن القومي الخارجي والداخلي وزادت من الانقسام داخل المجتمع الاسرائيلي وفق قولهم.

وقال منير نسيبة وهو أستاذ في القانون الدولي:"السکان الاسرائيليين يعتقدون وهم محقين بذلک بأن نتنياهو قد فشل أولاً في ادارة هذه الحرب وايضاً في انهائها بشکل مشرف له ولهم وبالتالي فشله بالتوافق علی اخراج الاسری الاسرائيليين من قطاع غزة فشل کبير".

التظاهرات الاحتجاجية الاسبوعية جرت وسط رفع حالة التأهب لدى الشرطة والامن الذي حاول فتح المحاور والشوارع المغلقة بفعل المتظاهرين الذين تعرضوا للسحل واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة ضدهم.

کافة الشوارع والميادين في تل ابيب تشهد تظاهرات کبری تحت شعار واحد الخلاص من حکومة بنيامين نتنياهو.