هنية یتحدث عن 'حرمان كيان الاحتلال وحلفائه' من البحر الأحمر

العالم - فلسطين

وقال هنية: نقول لكتائب المقاومة الإسلامية في العراق إنكم تؤكدون أن عدونا واحد وأن أمتنا واحدة

وأضاف هنية: نثني على جهود الاخوة في اليمن الذين حرّموا البحر الأحمر على حلفاء العدو

وتابع : تحيّة إلى المقاومين في جبهات المساندة كافة والتحية إلى الاخوة الأبطال في حزب الله الذين أجبروا المستوطنين على النزوح من شمالنا المحتلّ

وأشار الى العملية البطولية لكتائب القسام ضد المحتلين التي ادى الى مقتل 8 من جنود الصهاينة في رفح و قال: العمليات البطولية للمقاومة ما زالت تتواصل بشجاعة وإبداع وآخرها يوم أمس في رفح وغزة ورفح صباح هذا اليوم

من جانبها هنأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بحلول عيد الأضحى عبر مقطع فيديو ضمنتها جابنا من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.

هنأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بحلول عيد الأضحى عبر مقطع فيديو ضمنتها جابنا من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.